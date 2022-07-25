Польща бойкотуватиме заходи, в яких братимуть участь дипломати РФ чи Білорусі
Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Польща та її офіційні представники не братимуть участі в заходах, якщо там будуть присутні дипломати з Росії та Білорусі
Про це Яблонський повідомив у етері Polskie Radio.
"Ми прийняли рішення, що на заходах, які проводяться в Польщі, незалежно від того, яка інституція їх організовує, не буде жодних наших представників, якщо там братимуть участь також представники Росії і Білорусі", - сказав він.
Яблонський також наголосив, що "на сьогодні Росія не звичайний партнер, а агресор, який порушує міжнародне право", а тому має бути ізольованим.
"Ми вважаємо, що Росія повинна бути повністю ізольована від усіх міжнародних форумів і форматів, де вона може виступати", - зазначив заступник очільника польського МЗС.
Яблонський також додав, що "така ізоляція є необхідною, бо Путін будує свою політику на основі того факту, що в нього є певні можливості міжнародних контактів".
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