Польща бойкотуватиме заходи, в яких братимуть участь дипломати РФ чи Білорусі

Про це Яблонський повідомив у етері Polskie Radio.

"Ми прийняли рішення, що на заходах, які проводяться в Польщі, незалежно від того, яка інституція їх організовує, не буде жодних наших представників, якщо там братимуть участь також представники Росії і Білорусі", - сказав він.

Яблонський також наголосив, що "на сьогодні Росія не звичайний партнер, а агресор, який порушує міжнародне право", а тому має бути ізольованим.

"Ми вважаємо, що Росія повинна бути повністю ізольована від усіх міжнародних форумів і форматів, де вона може виступати", - зазначив заступник очільника польського МЗС.

Яблонський також додав, що "така ізоляція є необхідною, бо Путін будує свою політику на основі того факту, що в нього є певні можливості міжнародних контактів".

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