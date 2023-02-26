"Це побачення", "Прокидаючись у тиші": українські фільми отримали нагороди на Берлінале
Українські фільми "Це побачення" та "Прокидаючись у тиші" отримали нагороди на Берлінському кінофестивалі
Про це повідомляє Держкіно у facebook 26 лютого.
Стало відомо, що українсько-німецький документальний фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі "Прокидаючись у тиші" отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus на Берліналському кінофестивалі, а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.
У картині йдеться про війну очима українок та дітей, котрі через російську війну в Україні вимушено знайшли прихисток у Німеччині.
Фільм Надії Парфан "Це побачення" отримав спеціальну відзнаку Міжнародного жюрі. Картина про життя у місті під час повномасштабного вторгнення була продемонстрована у межах програми Berlinale Shorts 2023.
- 16 лютого стартував 73-й Берлінський кінофестиваль і водночас з ним після двох років пандемії коронавірусу повертається також європейський кіноринок EFM.
- У межах фестивалю Берлінале 20 лютого відбулася презентація European Solidarity Fund for Ukrainian Films (ESFUF) – Європейського фонду солідарності з українським кіно.
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