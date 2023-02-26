Про це повідомляє Держкіно у facebook 26 лютого.

Стало відомо, що українсько-німецький документальний фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі "Прокидаючись у тиші" отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus на Берліналському кінофестивалі, а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.

У картині йдеться про війну очима українок та дітей, котрі через російську війну в Україні вимушено знайшли прихисток у Німеччині.

Фільм Надії Парфан "Це побачення" отримав спеціальну відзнаку Міжнародного жюрі. Картина про життя у місті під час повномасштабного вторгнення була продемонстрована у межах програми Berlinale Shorts 2023.