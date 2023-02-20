У межах Берлінале презентували Європейський фонд солідарності з українським кіно

Про це повідомило ДержКіно України.

Європейський фонд солідарності з українським кіно започаткували міністерства культури Німеччини, Люксембургу та Франції. Він фінансується коштом внесків 16 партнерів із 13 країн та European Film Agency Directors association (EFAD). Фонд надаватиме підтримку для розробки або роботи на фінальній стадії українських художніх фільмів спільного виробництва з країнами-учасницями.

ESFUF надаватиме підтримку кінематографічним роботам українських режисерів на стадії розробки або на фінальній стадії. Прийнятні проєкти – це повнометражні кінематографічні твори, призначені для першого показу в кінотеатрах, які належать до жанрів художнього, документального або анімаційного кіно.

Бенефіціари – виробничі компанії, засновані в країнах-партнерах ESFUF, які мають договір про спільне виробництво з українською продюсерською компанією.

Бюджет фонду на 2023 рік становить 1 051 000 євро. Сума підтримки розробки буде обмежуватися 25 тис. євро для документальних фільмів і 50 тис. євро для художнього кіно чи анімації. Підтримка фільмів на фінальній стадії буде обмежуватися 75 тис. євро.

Заявки можна подавати до 17 березня 2023 року. Аплікаційна форма: https://esfuf.eu/.../2023/02/ESFUF_Application-form.xlsx

Довідка. Європейський фонд солідарності з українським кіно (ESFUF) – це ініціатива, що виникла під час генеральної асамблеї в Каннах у травні 2022 року. Після підтримки різних заходів для України на національному та європейському рівнях EFAD і члени асоціації вирішили об’єднати зусилля, щоб започаткувати цілеспрямовану програму підтримки українських кінематографістів, допомогти їм завершити їхні фільми чи розробити нові проєкти, одночасно сприяючи спільному виробництву.