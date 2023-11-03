Це показує, наскільки важливо й далі підтримувати Україну: США відреагували на статтю Залужного
Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist
Свою думку Кірбі висловив під час брифінгу у Вашингтоні, пише Укрінформ
За словами Джона Кірбі, стаття Валерія Залужного - це один із важливих аргументів, який підтверджує необхідність подальшої підтримки України.
"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну. Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме", - заявив радник Байдена.
Координатор Ради нацбезпеки США звернув увагу, що під час війни змінюються потреби сторін, зокрема системи озброєнь, які партнери надають Україні.
Кірбі наголосив, що задовольняти актуальні потреби було б надзвичайно легше, якби Конгрес США ухвалив запит президента Джо Байдена з додатковим фінансуванням. Кірбі також відзначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення ресурсів США.
- У статті Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти в новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього.
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