"Це рішення вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною". Жадан про відключення "Еспресо", 5-го каналу та "Прямого"

Про це письменник написав сьогодні, 9 квітня 2022 року, на своїй сторінці у Facebook.



"Бачить Бог, що намагаюсь не займатися критиканством у часи війни, але ось це рішення про телеканали вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною. Таке враження, що хтось уже починає думати про наступні вибори. Особливо прикро це спостерігати на тлі справді дивовижної суспільної згуртованості довкола ЗСУ та ідеї опору окупантам", - зазначив Сергій Жадан.



На його думку, цензура - "це не український формат".



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"Україна - це про свободу слова. Тим більше в час, коли всі потребують довіри та взаємопідтримки", - додав Жадан.



"Сподіваюсь, цю ситуацію буде вирішено", - підсумував письменник.

Нагадаємо, народні депутати від опозиції встановили осіб, причетних до припинення мовлення згаданих каналів.





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