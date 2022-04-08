Жодного рішення державних органів про обмеження мовлення "Еспресо" не було, але технічно це зробив в.о. директора Концерну РРТ і хтось тепер використовує це, - Княжицький

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

"Канал "Еспресо" вийшов в ефір у перший день Майдану. Ти що, знав? - запитували мене. Передбачав. І почав будувати канал у підвалі власної квартири у Києві. Якщо вмієш критично мислити і аналізувати передбачити нескладно", - зауважив він.

Нардеп повідомив, що перед цією війною зрозумів, що треба побудувати студію у Львові, бо мовити з Києва може бути складно.

"Звичайно, свою роль зіграло і те, що я львів‘янин і тут мій округ. Але головне інше - Львів ніколи не був у планах російської окупації. Вони все мріяли або підкупити містом поляків, або встановити просто маріонетковий галицький режим. І навіть якби окупація сталася- поруч кордон. Зручно евакуювати техніку і працівників", - написав Княжицький.

За його словами, те, що буде війна, а не шашлики, він розумів.

"Саме тому після початку війни допоміг перенести канал у Львів, а сам залишився у Києві. Закон забороняє парламентарям мобілізуватися, тому поки була загроза оточення і окупації ми, депутати від "ЄС" просто з підрозділами тероборони виконували завданння з охорони столиці. Багато колег і зараз на позиціях. Я ж зайнявся, коли побачив, що небезпека для столиці спала допомогою волонтерам і інформаційним фронтом", - каже Княжицький.

Нардеп розповів, що вони запустили у Львові "Еспресо" з нової студії, дали роботу сотням журналістів, поширили сигнал про Україну на десятки країн, дали українцям інформацію від Голосу Америки і BBC ті інших партнерів, запустили кримсько-татарські програми.

"Еспресо" під час війни не був опозиційним і не думав бути. Навпаки - канал об‘єднує суспільство. Але хтось вирішив вирубити канал. Технічно це зробив в.о. директора Концерну РРТ Сергій Семерей. Хтось по телефону йому наказав. Навіщо? Щоб вбити канал, народжений на Майдані, щоб викинути на вулицю 300 журналістів, щоб зменшити кількість інформаційних українських каналів на замовлення росіян. Не вийшло розбомбити усі телевежі, то можна вирвати кабелі руками керівництва концерну", - наголосив він.

За його словами, конфлікту з владою у "Еспресо" не було. Ніхто не пред‘являв жодних претензій, не робив жодних пропозицій, нічого не просив. Не було жодного рішення жодного державного органу про обмеження мовлення "Еспресо".

"Просто пан Семерей родом з Ковеля на чиєсь замовлення вирішив знищити канал Майдану, викинути на вулицю 300 журналістів і допомогти на наступний день після появи відео з Бучі Кремлю знищувати українське мовлення. Пан Семерей вчинив кримінальний злочин. Але хтось тепер використовує ситуацію і не дає мовлення у Т2 відновити", - написав нардеп.

Княжицький додав, що мета такого обмеження теж зрозуміла.

"Зірвати поставки озброєння з країн, чиї програми виключили з ефіру. Це США , Велика Британія, Франція. Ще одна ціль - посварити між собою політиків, знищити єдність, яка нам так потрібна у боротьбі з ворогом. Не вийде. Ми переможемо російського агресора і українських негідників, які для нього працюють. Американці кажуть, що війна не завершиться швидко. Це погано, але ми витривалі, загартовані і правда на нашому боці", - заявив він.

4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.



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