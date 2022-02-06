"Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше", - посольство США про 8-го "птаха"
В американському посольстві в Києві вітають прибуття восьмого борту з військовою допомогою США Україні та запевнюють, що надання військової допомоги продовжуватиметься
Про це ввечері у неділю, 6 лютого 2022 року, пресслужба посольства повідомила в своєму твіттері, передає Еспресо.TV.
"Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності", - наголошують американські дипломати.
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"Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", - додають у посольстві.
Відомство також наводить світлини процесу розвантаження.
Що саме було на борту, разом з тим, офіційно не повідомляється.
- Восьмий за рахунком вантажний літак із військовою допомогою Україні від Сполучених Штатів Америки вдень у неділю, 6 лютого 2022 року, приземлився у київському аеропорту "Бориспіль".
- За два тижні США передали України вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів. 5 лютого надійшли 85 тонн.
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