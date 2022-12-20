Про це полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко сказав у ефірі Еспресо.

"Дуже приємно бачити, коли верховний головнокомандувач перебуває у найзапеклішому місці, де йдуть бойові дії. Це те, що відрізняє нас від РФ, коли їх президент не вилазить з бункера. Для них уже достатньо того, що він у Москві приїхав у штаб об'єднаних родів військ, почитав або удав, що почитав якийсь документ", - зазначив він.

За словами Костенка, у цьому випадку росіяни вже аплодують, наче він долучений до війни.

"Тут президент реагує, він приїхав, нагородив бійців і ще раз мотивував на те, що це наша земля і її потрібно берегти та не здавати. Це дуже круто і це мають визнати всі. Я не пам'ятаю, щоб хтось з президентів з 2014 року був на самому фронті. Без політики, дуже правильні речі і дуже висока мотивація. Ми, дивлячись з Півдня і розуміючи, де йдуть найкровопролитніші бої, дуже приємно бачити коли з бійцями безпосередньо працює президент", - підсумував нардеп.

20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув у Бахмут, де нагородив військових.