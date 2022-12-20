"Це те, що відрізняє нас від РФ": полковник СБУ Костенко про візит Зеленського до Бахмута
Президент Володимир Зеленський поїздкою на передову до Бахмута Донецької області мотивував військових на те, що це наша земля і її потрібно не здавати
Про це полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко сказав у ефірі Еспресо.
"Дуже приємно бачити, коли верховний головнокомандувач перебуває у найзапеклішому місці, де йдуть бойові дії. Це те, що відрізняє нас від РФ, коли їх президент не вилазить з бункера. Для них уже достатньо того, що він у Москві приїхав у штаб об'єднаних родів військ, почитав або удав, що почитав якийсь документ", - зазначив він.
За словами Костенка, у цьому випадку росіяни вже аплодують, наче він долучений до війни.
"Тут президент реагує, він приїхав, нагородив бійців і ще раз мотивував на те, що це наша земля і її потрібно берегти та не здавати. Це дуже круто і це мають визнати всі. Я не пам'ятаю, щоб хтось з президентів з 2014 року був на самому фронті. Без політики, дуже правильні речі і дуже висока мотивація. Ми, дивлячись з Півдня і розуміючи, де йдуть найкровопролитніші бої, дуже приємно бачити коли з бійцями безпосередньо працює президент", - підсумував нардеп.
- 20 грудня президент України Володимир Зеленський прибув у Бахмут, де нагородив військових.
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