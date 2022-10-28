Про це нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький сказав в етері "Говорить Великий Львів", передає Еспресо.

"У Гітлера теж була така промова, як зараз у Путіна. Він тоді переконував, що йому потрібні дві речі для перемоги: суперсучасна зброя і крута військова операція. Це був 1943 рік. Тоді вже було зрозуміло, що гітлерівська Німеччина буде мати поразку", - сказав він.

За словами Княжицького, нового диктатор нічого не сказав, проте необхідно зупинитися на трьох пунктах:

1. Він не має наміру застосовувати ядерну зброю. Це не мало б нас заспокоїти, бо вірити Путіну, як ми вже неодноразово переконалися, не можна. Але це говорить про те, що Захід послав Путіну досить серйозні сигнали, що будь-які спроби росіян застосувати ядерну зброю будуть жорстко зупинені нашими західними партнерами. Я думаю, що з цією метою він говорив і про "брудну бомбу". Сказав, що це він попросив Шойгу обдзвонити міністрів оборони різних країн і заявити, що Україна готує провокації. Щоб потім застосувати таку "брудну бомбу" під українським прапором, а далі, нібито у відповідь на це, застосувати ядерну зброю.

2. Путін хоче знищити нашу незалежність, як і хотів знищити завжди. Він все ще не сприймає Україну як окрему країну. Говорить маячню про те, як Росія вигадала Україну, що спочатку був Новгород, а потім Київ... Диктатор також досі переконаний, що він воює із Заходом, а не з Україною.

3. Але серед всіх цих абсурдів найбільший - згадка про Сулеймані. Тобто натяк на захист Ірану. І вкотре стає зрозуміло, що це протистояння не тільки України та Росії, а протистояння світу демократичного проти світу тоталітарного.

Як висновок нардеп вважає: "Ми зайшли в те, що мало би називатися Третьою Світовою війною. Попереду ще довга і важка боротьба. Але бачимо, крім синьої плями на руці (як у Королеви Єлизавети перед смертю), як тремтить його голос, бачимо його невпевненість. В цьому сенсі це зовсім інша промова, ніж ті, що були на початку російської військової агресії".

27 жовтня президент РФ Володимир Путін виступив з новою промовою. Він звинуватив США у використанні долара як зброї та заявив, що мають виникнути нові світові фінансові платформи, без національних юрисдикцій. Президент РФ заявив, що причиною повномасштабного вторгнення була відмова Києва від Мінських угод та що рано чи пізно Заходу доведеться почати розмову про спільне майбутнє. А також звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні, провокаціях на Тайвані, дестабілізації світового продовольчого та енергетичних ринків та знищенні європейських газопроводів.

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