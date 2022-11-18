"Це як дві території держави Австрія": голова ДСНС про масштаби замінованої площі України
Голова ДСНС України Сергій Крук заявив, що зараз 30% території України заміновано
Про це повідомили сьогодні, 18 листопада, в етері всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".
"Площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом", - додав очільник Служби.
Окрім цього, Сергій Крук також зазначив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. - територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. - Миколаївська.
"На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких - це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам. Функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюються гуманітарні хаби, звідки роздається допомога, що прибуває на Херсонщину", - сказав Голова ДСНС.
Також повідомляється, що на Херсонщину та Миколаївщину направлено значну кількість фахівців ДСНС із західних регіонів. Працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.
"Маю надію, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлено електроенергію та запрацюють системи життєзабезпечення. Декілька місяців знадобляться структурам, які там працюють, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини", - поінформував керівник відомства.
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