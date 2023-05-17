"Це заради моєї країни, бога та родини", - Ломаченко поділився емоціями перед наступним боєм
Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко поділився очікуваннями від бою з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні
Про це повідомляє Top Rank.
"Для мене це дещо особливе. Це моя ціль, моя мрія, я не можу дочекатися. Все заради бога, заради мого батька, моєї родини. І, звичайно, це заради моєї країни. Менше слів. Просто дочекаємося 20 травня, суботнього вечора. Це все. Я готовий, я здоровий. 20 травня", – сказав Ломаченко.
Після початку повномасштабного вторгнення Ломаченко відмовився залишати Україну вступив до лав Тероборони у Білгород-Дністровському на Одещині.
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки у Instagram для користувачів з України.
Зараз боксер перебуває у США, де 20 травня проведе у Лас-Вегасі бій проти абсолютного чемпіона світу американця Девіна Хейні.
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26 квітня стало відомо, що український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні.
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