"Це заради моєї країни, бога та родини", - Ломаченко поділився емоціями перед наступним боєм

Про це повідомляє Top Rank.

"Для мене це дещо особливе. Це моя ціль, моя мрія, я не можу дочекатися. Все заради бога, заради мого батька, моєї родини. І, звичайно, це заради моєї країни. Менше слів. Просто дочекаємося 20 травня, суботнього вечора. Це все. Я готовий, я здоровий. 20 травня", – сказав Ломаченко.

Після початку повномасштабного вторгнення Ломаченко відмовився залишати Україну вступив до лав Тероборони у Білгород-Дністровському на Одещині.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки у Instagram для користувачів з України.

Зараз боксер перебуває у США, де 20 травня проведе у Лас-Вегасі бій проти абсолютного чемпіона світу американця Девіна Хейні.