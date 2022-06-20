Це зло, яке можна заспокоїти на полі бою, - Зеленський про збільшення активності росіян на фронті
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони продовжують захищати Лисичанськ та Сєверодонецьк
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.
"Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою", - сказав Зеленський.
Він додав, що Сили оборони продовжують захищати Лисичанськ та Сєверодонецьк.
"Увесь цей регіон – найбільш складний, там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії і розвідці, які це забезпечують", - підсумував президент.
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