Це зло, яке можна заспокоїти на полі бою, - Зеленський про збільшення активності росіян на фронті

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою", - сказав Зеленський.

Він додав, що Сили оборони продовжують захищати Лисичанськ та Сєверодонецьк.

"Увесь цей регіон – найбільш складний, там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії і розвідці, які це забезпечують", - підсумував президент.