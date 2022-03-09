"Це значно послабить війська окупантів": Резніков закликав українців знищувати російські системи РЕБ та РЕР

Про це Резніков написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Еспресо.TV.

Він також подякував за те, що тисячі українців вже чинять опір на тимчасово окупованих територіях. "Ваш внесок – величезний!" - наголосив міністр оборони.

За його словами, постачання російських окупаційних військ паливом та боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки.

"Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Ще раз наголошую: танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто мож, – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР", – наголосив Резніков.

"Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо. Разом до перемоги!", – додав він.

Нагадаємо, українські військові розбили ворожу колону під Києвом після повідомлення у чат-боті.



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