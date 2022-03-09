"Це значно послабить війська окупантів": Резніков закликав українців знищувати російські системи РЕБ та РЕР
Міністр оборони України Олексій Резніков просить українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. За його словами, це значно послабить окупантів і забезпечить перевагу для українських воїнів.
Про це Резніков написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Еспресо.TV.
Він також подякував за те, що тисячі українців вже чинять опір на тимчасово окупованих територіях. "Ваш внесок – величезний!" - наголосив міністр оборони.
За його словами, постачання російських окупаційних військ паливом та боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки.
"Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Ще раз наголошую: танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто мож, – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР", – наголосив Резніков.
"Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо. Разом до перемоги!", – додав він.
- Нагадаємо, українські військові розбили ворожу колону під Києвом після повідомлення у чат-боті.
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