Центр при РНБО оприлюднив добірку ботів для боротьби з окупантами
Центр протидії РНБО розповів про 4 чатботи, у яких можна повідомити про окупантів, колаборантів і мародерів
Про це повідомив Центр при РНБО в телеграмі.
StopRussia | MRIYA отримує інформацію про фейкові ресурси, які модератори перевіряють і закликають громадян блокуванти.
Stop Russia War (@stop_russian_war_bot) дає змогу надіслати повідомлення про позиції та розміщення техніки ворога.
"Знайди зрадника!" (@Traitor_Search_bot) створений, щоб повідомляти про зрадників і колаборантів, а також інтернет-агентів, які передають росіянам важливу інформацію чи підтримують їх у соцмережах.
"Стоп мародер!" (@stop_marauder_ua_bot) збирає інформацію про мародерів, які розкрадають майно під час війни.
- На початку березня в Мінцифрі створили чатбот у Telegram "єВорог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.
- Від 7 квітня в чатботі "єВорог" можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі.
- 13 квітня ЗСУ розшукували російські комплекси зв’язку Редут-2УС і просили очевидців руху або дислокації такої техніки повідомляти про це в чатбот "єВорог".
- 24 травня в Мінцифрі назвали "єВорог" одним із основних здобутків у кібервійні з Росією.
- Станом на 6 серпня чатботом "єВорог" уже скористалося понад 344 тис. українців.
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