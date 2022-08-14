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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Центр при РНБО оприлюднив добірку ботів для боротьби з окупантами

Центр при РНБО оприлюднив добірку ботів для боротьби з окупантами

14 серпня, 2022 неділя
16:24
війна з Росією окупанти танк

Центр протидії РНБО розповів про 4 чатботи, у яких можна повідомити про окупантів, колаборантів і мародерів

Про це повідомив Центр при РНБО в телеграмі.

StopRussia | MRIYA отримує інформацію про фейкові ресурси, які модератори перевіряють і закликають громадян блокуванти.

Stop Russia War (@stop_russian_war_bot) дає змогу надіслати повідомлення про позиції та розміщення техніки ворога.

"Знайди зрадника!" (@Traitor_Search_bot) створений, щоб повідомляти про зрадників і колаборантів, а також інтернет-агентів, які передають росіянам важливу інформацію чи підтримують їх у соцмережах.

"Стоп мародер!" (@stop_marauder_ua_bot) збирає інформацію про мародерів, які розкрадають майно під час війни.

  • На початку березня в Мінцифрі створили чатбот у Telegram "єВорог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.
  • Від 7 квітня в чатботі "єВорог" можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі.
  • 13 квітня ЗСУ розшукували російські комплекси зв’язку Редут-2УС і просили очевидців руху або дислокації такої техніки повідомляти про це в чатбот "єВорог".
  • 24 травня в Мінцифрі назвали "єВорог" одним із основних здобутків у кібервійні з Росією.
  • Станом на 6 серпня чатботом "єВорог" уже скористалося понад 344 тис. українців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

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