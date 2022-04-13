Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 13 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 13 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Фейк: Як заявляє Міністерство оборони Росії: "Україна не бажає забезпечувати безпеку виходу іноземних суден зі своїх портів", необхідну для подальшої дискредитації армії РФ.



Маніпуляція: У своєму виступі Путін назвав "трагедією те, що відбувається в Україні", звинуватив Київ у публічній відмові виконувати Мінські угоди та заявив, що "Росію неможливо ізолювати".



Фейк: Міноборони РФ стверджує, що українська влада дала вказівку "заблокувати Ірпінь для зйомки псевдодоказів провини Росії у загибелі людей". Водночас пропагандисти РФ заявили, що Росія "неодноразово презентували докази, що викривають фейк в українській Бучі, методично та аргументовано пояснювали, що це підтасовка, а передані документи щодо Бучі вивчатимуть спецслужби".





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