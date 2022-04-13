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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 13 квітня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 13 квітня

13 квітня, 2022 середа
02:51
війна з Росією фейк, фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 13 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 квітня росіяни запустили три великих обмани. 
 
Фейк: Як заявляє Міністерство оборони Росії: "Україна не бажає забезпечувати безпеку виходу іноземних суден зі своїх портів", необхідну для подальшої дискредитації армії РФ.

Маніпуляція: У своєму виступі Путін назвав "трагедією те, що відбувається в Україні", звинуватив Київ у публічній відмові виконувати Мінські угоди та заявив, що "Росію неможливо ізолювати".

Фейк: Міноборони РФ стверджує, що українська влада дала вказівку "заблокувати Ірпінь для зйомки псевдодоказів провини Росії у загибелі людей". Водночас пропагандисти РФ заявили, що Росія "неодноразово презентували докази, що викривають фейк в українській Бучі, методично та аргументовано пояснювали, що це підтасовка, а передані документи щодо Бучі вивчатимуть спецслужби".

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Суспільство
РНБО
маніпуляції
інформаційна війна
фейки
дезінформація
центр протидії дезінформації
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