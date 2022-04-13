Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 13 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 13 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Як заявляє Міністерство оборони Росії: "Україна не бажає забезпечувати безпеку виходу іноземних суден зі своїх портів", необхідну для подальшої дискредитації армії РФ.
Маніпуляція: У своєму виступі Путін назвав "трагедією те, що відбувається в Україні", звинуватив Київ у публічній відмові виконувати Мінські угоди та заявив, що "Росію неможливо ізолювати".
Фейк: Міноборони РФ стверджує, що українська влада дала вказівку "заблокувати Ірпінь для зйомки псевдодоказів провини Росії у загибелі людей". Водночас пропагандисти РФ заявили, що Росія "неодноразово презентували докази, що викривають фейк в українській Бучі, методично та аргументовано пояснювали, що це підтасовка, а передані документи щодо Бучі вивчатимуть спецслужби".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе