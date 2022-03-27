Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 26 березня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 26 березня

27 березня, 2022 неділя
02:16
війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 26 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 березня росіяни запустили чотири великих обмани. 

Маніпуляція: В німецькомовних медіа кілька останніх тижнів є тенденція поширення неправдивих проросійських наративів про український "наці-батальйон Азов".

Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ рф намагаються здійснити підміну гасла "нет войне!", що використовується опозиційними силами, маркуючи його як нацистський.

Маніпуляція: Окупаційна "влада" міста Мелітополь Запорізької області намагається провести проплачений мітинг на підтримку Росії, щоб показати "патріотичну" позицію місцевих жителів.

Фейк: міністерство оборони рф офіційно заявило, що "неонацисти планують підірвати Хаджибеївську дамбу в Одесі".

маніпуляції
російська агресія
інформаційна війна
фейки
дезінформація
центр протидії дезінформації
Читайте також:
Путін в Лужниках
26 березня, 2022 субота
Подоляк припустив, що Росія атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан
26 березня, 2022 субота
Генштаб ЗС РФ змінив риторику щодо мети повномасштабної війни проти України, - Центр при РНБО
Запорожье
25 березня, 2022 п'ятниця
Запоріжжя у безпеці, проте це не означає, що противник не планує захоплення, — офіцер ЗСУ про ситуацію в місті
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.19
    Продаж 33.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
27 березня
04:04
Україна перейшла на літній час
02:59
Герой України
Зеленський надав звання "Герой України" 15 військовим, трьом - посмертно
02:47
Шмигаль
Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку України, - Шмигаль про зниження цін на преміальне паливо
02:11
Укрзалізниця
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 27 березня
01:59
Владислав Гераскевич
Підтримувати вбивство своїх друзів – це божевілля, - український скелетоніст Гераскевич про спортсменів, які солідарні з діями РФ
01:32
Крістіан Еріксен
Футболіст Еріксен забив гол у першому матчі за збірну Данії після зупинки серця на Євро-2020
01:17
білоруські війська
Білоруські військові проводять заходи бойової підготовки на п’яти полігонах у Брестській, Мінській та Гродненській областях, - Генштаб
00:59
1 літак, 12 БпЛА та 5 крилатих ракет: в ЗСУ підбили підсумки роботи Повітряних сил 26 березня
00:48
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Промоутер повідомив, коли відбудеться супербій Усика проти Джошуа
00:38
Ентоні Блінкен
Після Варшави держсекретар США відправився в Ізраїль. Говоритиме про Україну, Іран та нафту
00:27
Путін Байден
Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, - Повітряні сили ЗСУ
00:23
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що у Росії немає олігархів, а усі мільярдери – чесні бізнесмени і їх пограбували, ввівши санкції
00:04
Херсон
Окупантам на нашій землі не допоможуть ні пропаганда, ні рублі "на вагу", ні маргінальні політики зі "смітника", - Зеленський
2022, субота
26 березня
23:53
ППО С-300
Словаччина майже завершила заміну радянської системи ППО, яку обіцяла передати Україні
23:47
Поліція затримала ймовірного коригувальника обстрілу у Львові
23:37
Володимир Зеленський
Невже НАТО досі керує Москва через залякування і шантаж?, - Зеленський
23:20
Росіяни затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака. Ймовірно затриманий також і мер, - голова Харківської ОВА
22:51
військові журналісти
Висвітлюючи війну в Україні уже загинуло 12 журналістів, - Венедіктова
22:48
ЗСУ
Уряд прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги
22:23
Спрацювали всі 10 погоджених гуманітарних коридорів, - Верещук
22:01
Байден в Білому домі
У Білому домі розтлумачили, що мав на увазі Байден, кажучи, що Путін не може залишатися при владі
21:55
Азербайджан
РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху, - Міноборони Азербайджану
21:43
санкції проти Росії
Платіжна система JCB та фотобанк Depositphotos припиняють роботу в РФ
21:25
Славутич
Росія окупувала Славутич, - мер
21:19
журналісти на війні
СБУ просить журналістів не вести трансляції з місць вибухів і попереджає про кримінальну відповідальність за це
21:10
Українська ППО
ППО поруч з Луцьком збила літальний об'єкт Росії, - ОВА
21:09
КНДР ракета
Унаслідок двох атак у Львові постраждали нафтобаза й об'єкт оборонної структури в житлових масивах. Росіяни стріляли з Севастополя
21:01
Новою першою ракеткою світу вперше стане тенісистка з Польщі
21:00
Росія знову обстріляла ядерну установку фізико-технічного інституту в Харкові
20:47
"Ми чітко маємо розуміти, що ця боротьба не закінчиться за кілька днів чи місяців, нам потрібно підготувати довготермінову боротьбу": Байден під час промови у Варшаві
20:34
Вночі на 27 березня Україна перейде на літній час
20:24
електрика - розетки
У Києві відновили електропостачання після обстрілу мереж в передмісті
20:22
Тренер італійського клубу, який поборов лейкемію, заявив, що хвороба повернулася
20:06
Генерали з Радбезу Білорусі лобіюють вступ країни у війну проти України, - Генштаб ЗСУ
20:01
Мітинг у Празі
У Празі на мітингу "Росіяни проти Путіна" зібралось близько 3 тис емігрантів з РФ
19:55
Луїш Каштру
Екстренер "Шахтаря" знайшов нову команду
19:52
Маріуполь
"Не лише Путін. Це роблять російські солдати з мовчазної згоди всієї Росії". Заступник командиру "Азову" звернувся до Заходу та РФ
19:40
ЗСУ звільнили Тростянець на Сумщині, - бригада "Холодний Яр"
19:33
Оновлено
Біля Львова пролунало ще три потужні вибухи. Житлові будинки не постраждали
19:30
Нідерланди - Чехія, Євро-2020
Збірні Нідерландів та Данії зіграють з прапором України на футболках та пожертвують кошти дітям, які постраждали від російської агресії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV