Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 26 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 26 березня росіяни запустили чотири великих обмани.



Маніпуляція: В німецькомовних медіа кілька останніх тижнів є тенденція поширення неправдивих проросійських наративів про український "наці-батальйон Азов".



Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ рф намагаються здійснити підміну гасла "нет войне!", що використовується опозиційними силами, маркуючи його як нацистський.



Маніпуляція: Окупаційна "влада" міста Мелітополь Запорізької області намагається провести проплачений мітинг на підтримку Росії, щоб показати "патріотичну" позицію місцевих жителів.



Фейк: міністерство оборони рф офіційно заявило, що "неонацисти планують підірвати Хаджибеївську дамбу в Одесі".



