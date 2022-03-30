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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку маніпуляцій від Росії за 29 березня

30 березня, 2022 середа
02:13
війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку маніпуляцій від Росії, які ворог продукував 29 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 березня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Окупаційні війська поновили тактику обстрілів захоплених населених пунктів для дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення. Важливо: перед обстрілами окупанти озвучують місцевому населенню інформацію про планування наступу силами ЗС України.

Маніпуляція: Міноборони рф повідомило, що політичне та військове керівництво України "наказує нацбатам знімати постановочні відео про нібито скоєні військовими росії вбивства мирних громадян та мародерство".

Маніпуляція: Пропагандисти рф продовжують просувати тези "ні русофобії, росіяни не мають відповідати за путіна, росіяни не мають страждати від санкцій". Зазначене було озвучено в ефірі італійського телеканалу RAI Мариною Овсянниковою, яка раніше виходила на телебаченні рф з антивоєнним плакатом.

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РНБО
маніпуляції
фейки
центр протидії дезінформації
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