Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку маніпуляцій від Росії за 29 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку маніпуляцій від Росії, які ворог продукував 29 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 березня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Окупаційні війська поновили тактику обстрілів захоплених населених пунктів для дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення. Важливо: перед обстрілами окупанти озвучують місцевому населенню інформацію про планування наступу силами ЗС України.
Маніпуляція: Міноборони рф повідомило, що політичне та військове керівництво України "наказує нацбатам знімати постановочні відео про нібито скоєні військовими росії вбивства мирних громадян та мародерство".
Маніпуляція: Пропагандисти рф продовжують просувати тези "ні русофобії, росіяни не мають відповідати за путіна, росіяни не мають страждати від санкцій". Зазначене було озвучено в ефірі італійського телеканалу RAI Мариною Овсянниковою, яка раніше виходила на телебаченні рф з антивоєнним плакатом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе