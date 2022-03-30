Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку маніпуляцій від Росії за 29 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 29 березня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Окупаційні війська поновили тактику обстрілів захоплених населених пунктів для дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення. Важливо: перед обстрілами окупанти озвучують місцевому населенню інформацію про планування наступу силами ЗС України.



Маніпуляція: Міноборони рф повідомило, що політичне та військове керівництво України "наказує нацбатам знімати постановочні відео про нібито скоєні військовими росії вбивства мирних громадян та мародерство".



Маніпуляція: Пропагандисти рф продовжують просувати тези "ні русофобії, росіяни не мають відповідати за путіна, росіяни не мають страждати від санкцій". Зазначене було озвучено в ефірі італійського телеканалу RAI Мариною Овсянниковою, яка раніше виходила на телебаченні рф з антивоєнним плакатом.





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