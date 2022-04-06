Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 5 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії, які ворог продукував 5 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Керівник МЗС РФ Лавров у коментарі щодо ситуації в Україні заявив, що "причина відверто брехливої провокації у місті Буча полягає у спробі зірвати російсько-українські переговори".
Маніпуляція: Представники військового та політичного керівництва РФ, зокрема Пєсков, не виключають "появи нових фейків, аналогічних зйомкам у Бучі, і Росія наполегливо говоритиме про те, що є правда, а що - вигадка".
Фейк: У вечірньому зведенні Міноборони РФ заявило, що "націоналістичні батальйони інтенсивно обстрілюють ділянку гуманітарного коридору, дотичну до Маріуполя, чим зривають евакуацію мирних жителів та іноземців з міста".
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