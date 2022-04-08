Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 8 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 8 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Д. Медведєв заявив, що "санкції проти РФ зруйнують світовий порядок та спричинять подальший колапс усіх міжнародних інституцій". Також він повідомив, що санкції кваліфікуються як форма гібридної війни проти РФ.



Фейк: Попри те, що російські ОТРК "Точка-У" з маркуванням V часто фіксувалися в Білорусі, пропагандисти повідомляють, що "Точка-У" давно не перебуває на озброєнні армії Росії. Таким чином РФ прагне нав’язати світу тезу "Україна сама себе обстрілює".



Фейк: Постійний представник РФ при ООН Г. Гатілов наголосив, що "РФ має факти шантажування США інших країн для ухвалення резолюції про виключення РФ з Ради ООН з прав людини". Так, РФ прагне поставити під сумнів результати голосування щодо цього питання.





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