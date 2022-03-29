Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків та маніпуляцій Росії за 28 березня

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.



Співробітники ЦПД при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій і дезінформаційних "вкидань", які ворог зробив протягом 28 березня. Зокрема, міністр реінтеграції тимчасово окупованих Ірина Верещук заявила про те, що 28 березня в цілях безпеки гуманітарні коридори відкриватися не будуть. У відповідь на це Міноборони Росії випустило фейк, в якому заявило, що нібито "українська сторона вела вогонь зі стрілецької зброї і мінометів на Сумському і Запорізькому напрямках, перешкоджаючи евакуації мирного населення".

Ще один фейк РФ випустила про "українських націоналістів на бандеромобілях". Окупанти заявили, що вони нібито "обстріляли з мінометів черги біля магазинів і банкоматів, убивши трьох осіб".

У Центрі також назвали відвертою маніпуляцією включення міністерством юстиції Росії до реєстру ЗМІ-іноземних агентів видання Deutsche Welle – одного з найбільш достовірних джерел інформації у світі.

Нагадаємо, за час війни СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів.