Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 1 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Під час пленарного засідання IX Форуму регіонів РБ та РФ президент Білорусі О. Лукашенко заявив, що країни колишнього СРСР повинні "зблизитися" з РБ та РФ, інакше "ці країни ризикують втратити свій суверенітет та незалежність, а то й взагалі зникнути".
Дезінформація: Російські пропагандистські медіа повідомили, що "в контексті новини про передачу Францією Україні чергових шести одиниць САУ CAESAR" у них з’явилася інформація про "торгівлю зброєю на лінії бойового зіткнення, зокрема дві пускові установки CAESAR вже дісталися російській стороні за смішну ціну – $120 тис".
Фейк: Пропагандистські ЗМІ повідомили, що "в пакеті воєнної допомоги США передали Україні високоточні боєприпаси для ракетної артилерійської системи М142 HIMARS із дальністю ураження до 170 км для завдання ударів по об’єктах в тилу збройних сил РФ.
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