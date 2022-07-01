Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 1 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Під час пленарного засідання IX Форуму регіонів РБ та РФ президент Білорусі О. Лукашенко заявив, що країни колишнього СРСР повинні "зблизитися" з РБ та РФ, інакше "ці країни ризикують втратити свій суверенітет та незалежність, а то й взагалі зникнути".



Дезінформація: Російські пропагандистські медіа повідомили, що "в контексті новини про передачу Францією Україні чергових шести одиниць САУ CAESAR" у них з’явилася інформація про "торгівлю зброєю на лінії бойового зіткнення, зокрема дві пускові установки CAESAR вже дісталися російській стороні за смішну ціну – $120 тис".

Фейк: Пропагандистські ЗМІ повідомили, що "в пакеті воєнної допомоги США передали Україні високоточні боєприпаси для ракетної артилерійської системи М142 HIMARS із дальністю ураження до 170 км для завдання ударів по об’єктах в тилу збройних сил РФ.

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