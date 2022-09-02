Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 1 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "Москва розглядає заяву Держдепу США з біологічної безпеки (спільна заява США, Грузії, України та ще кількох країн) як частину пропагандистської кампанії, спрямованої на подальші воєнно-біологічні дослідження Пентагону під прикриттям мирної діяльності".
Дезінформація: Президент Росії В. Путін заявив, що "на території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує [РФ]. Тому наші хлопці [окупанти], які там воюють, захищають і мешканців Донбасу, і захищають саму Росію".
Фейк: В міноборони РФ заявили: "розв'язані в день приїзду експертів МАГАТЕ бойові дії українських диверсійних груп з артилерійськими обстрілами Запорізької АЕС не залишають сумнівів у завчасній підготовці … цієї провокації… У разі успіху операції із загарбання станції, експерти місії стали б "живим щитом" українських диверсантів".
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