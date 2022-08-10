Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 10 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 10 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що "європейці влаштували флешмоб #againstSanctions проти антиросійських санкцій, під час якого публікують у Twitter фото порожніх тарілок, оскільки їжу "з’їли" санкції проти Росії", проте інформація щодо підтримки такої "акції" громадянами країн ЄС не відповідає дійсності.
Фейк: В міноборони РФ повідомили, що володіють "даними про те, що київський режим направить до Харкова співробітників СБУ для проведення каральної операції з виявлення громадян з проросійськими поглядами, затриманим будуть погрожувати фізичною розправою над членами їхніх сімей, насильством та тортурами".
Дезінформація: Перший заступник голови адміністрації президента РФ С. Кирієнко заявив: "керівництво України та країн НАТО організували провокацію у Бучі з метою легалізувати постачання важкого озброєння, те ж саме зараз відбувається з обстрілами ЗСУ територій Запорізької АЕС".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.76
Купівля 38.76Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.37
- Актуальне
- Важливе