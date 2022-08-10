Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 10 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що "європейці влаштували флешмоб #againstSanctions проти антиросійських санкцій, під час якого публікують у Twitter фото порожніх тарілок, оскільки їжу "з’їли" санкції проти Росії", проте інформація щодо підтримки такої "акції" громадянами країн ЄС не відповідає дійсності.



Фейк: В міноборони РФ повідомили, що володіють "даними про те, що київський режим направить до Харкова співробітників СБУ для проведення каральної операції з виявлення громадян з проросійськими поглядами, затриманим будуть погрожувати фізичною розправою над членами їхніх сімей, насильством та тортурами".

Дезінформація: Перший заступник голови адміністрації президента РФ С. Кирієнко заявив: "керівництво України та країн НАТО організували провокацію у Бучі з метою легалізувати постачання важкого озброєння, те ж саме зараз відбувається з обстрілами ЗСУ територій Запорізької АЕС".

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