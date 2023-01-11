Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив, що "опосередковано НАТО та США, безумовно, беруть участь в конфлікті [в Україні]… Де-факто вони вже стали непрямою стороною цього конфлікту, накачуючи Україну озброєнням, технологіями, розвідувальною інформацією. Тому тут очевидна їхня залученість".

Дезінформація: Секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив, що США раптово пішли з Афганістану, щоб зосередитись на Україні: "Раптовий відхід американців із цієї країни, як виявилося, багато в чому був пов’язаний з тим, щоб зосередитися в Україні, де, за їхніми оцінками, підготовка київського маріонеткового режиму до наступальних антиросійських дій йшла успішно".

Фейк: Ворожі ЗМІ повідомили, що "в Україні почали видавати повістки підліткам" та заявили, що "матерям… час їхати на Майдан і зносити українську хунту, [оскільки] В.Зеленський воюватиме до останнього українця, включаючи жінок".

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