Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 10 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 10 січня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив, що "опосередковано НАТО та США, безумовно, беруть участь в конфлікті [в Україні]… Де-факто вони вже стали непрямою стороною цього конфлікту, накачуючи Україну озброєнням, технологіями, розвідувальною інформацією. Тому тут очевидна їхня залученість".
Дезінформація: Секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив, що США раптово пішли з Афганістану, щоб зосередитись на Україні: "Раптовий відхід американців із цієї країни, як виявилося, багато в чому був пов’язаний з тим, щоб зосередитися в Україні, де, за їхніми оцінками, підготовка київського маріонеткового режиму до наступальних антиросійських дій йшла успішно".
Фейк: Ворожі ЗМІ повідомили, що "в Україні почали видавати повістки підліткам" та заявили, що "матерям… час їхати на Майдан і зносити українську хунту, [оскільки] В.Зеленський воюватиме до останнього українця, включаючи жінок".
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