Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 10 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "для досягнення цілей СВО ухвалено рішення перегрупувати війська… З цією метою протягом трьох діб проведено операцію з організованого перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ... У ході якої проведено низку відволікаючих заходів".

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили: "коли втрати ЗСУ стануть відомі, народне невдоволення стане для Києва більшою проблемою, ніж війська РФ. Низька мораль вже є проблемою для ЗСУ, без грандіозних успіхів відбудеться перелом не лише на фронті, а й у тилу – де за подіями спостерігають українці".

Дезінформація: Пропагандист В. Соловйов, опублікував цитату депутат Бундестагу Г.Гізі: "ми відмовилися від переговорів із РФ, я цього зовсім не розумію, тому що у військовому плані Росію неможливо перемогти. Тільки якщо ми влаштуємо третю світову... Звичайно, Україна має право на самооборону, але все одно доведеться…".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb