Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 10 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 10 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "для досягнення цілей СВО ухвалено рішення перегрупувати війська… З цією метою протягом трьох діб проведено операцію з організованого перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ... У ході якої проведено низку відволікаючих заходів".
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили: "коли втрати ЗСУ стануть відомі, народне невдоволення стане для Києва більшою проблемою, ніж війська РФ. Низька мораль вже є проблемою для ЗСУ, без грандіозних успіхів відбудеться перелом не лише на фронті, а й у тилу – де за подіями спостерігають українці".
Дезінформація: Пропагандист В. Соловйов, опублікував цитату депутат Бундестагу Г.Гізі: "ми відмовилися від переговорів із РФ, я цього зовсім не розумію, тому що у військовому плані Росію неможливо перемогти. Тільки якщо ми влаштуємо третю світову... Звичайно, Україна має право на самооборону, але все одно доведеться…".
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