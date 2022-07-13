Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 12 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російські ЗМІ, що: "американський супутник Worldview-2 знімав Нову Каховку за три дні до удару". Таким чином пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з РФ на стороні України.
Дезінформація: В міноборони Росії заявили, що "використовуючи БпЛА, українські неонацисти завдали удару двома 120-мм мінами по будинках… в безпосередній близькості до Запорізької АЕС. Ця провокація київського режиму… організована західними кураторами, які… наражають на небезпеку громадян України".
Фейк: Російські пропагандисти повідомили, що нібито офіцери ЗСУ домовилися з окупантами "про продаж РСЗВ HIMARS російській стороні за суму в $800 тис… та боєкомплекту до нього за $330 тис. Спосіб передання – залишення пускової установки в сірій зоні".
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