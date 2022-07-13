Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Російські ЗМІ, що: "американський супутник Worldview-2 знімав Нову Каховку за три дні до удару". Таким чином пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з РФ на стороні України.



Дезінформація: В міноборони Росії заявили, що "використовуючи БпЛА, українські неонацисти завдали удару двома 120-мм мінами по будинках… в безпосередній близькості до Запорізької АЕС. Ця провокація київського режиму… організована західними кураторами, які… наражають на небезпеку громадян України".

Фейк: Російські пропагандисти повідомили, що нібито офіцери ЗСУ домовилися з окупантами "про продаж РСЗВ HIMARS російській стороні за суму в $800 тис… та боєкомплекту до нього за $330 тис. Спосіб передання – залишення пускової установки в сірій зоні".

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