English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 липня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 липня

13 липня, 2022 середа
00:30
війна з Росією Russia Today

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 12 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 липня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Російські ЗМІ, що: "американський супутник Worldview-2 знімав Нову Каховку за три дні до удару". Таким чином пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з РФ на стороні України.

Дезінформація: В міноборони Росії заявили, що "використовуючи БпЛА, українські неонацисти завдали удару двома 120-мм мінами по будинках… в безпосередній близькості до Запорізької АЕС. Ця провокація київського режиму… організована західними кураторами, які… наражають на небезпеку громадян України".

Фейк: Російські пропагандисти повідомили, що нібито офіцери ЗСУ домовилися з окупантами "про продаж РСЗВ HIMARS російській стороні за суму в $800 тис… та боєкомплекту до нього за $330 тис. Спосіб передання – залишення пускової установки в сірій зоні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
РНБО
фейк
Читайте також:
11 липня, 2022 понедiлок
Рішення влади Казахстану про військову допомогу Росії можуть привести до серйозних протестів, - казахстанський політолог Альджанов
білорусь солдати лукашенко
10 липня, 2022 неділя
Путін дотиснув Лукашенка. Білорусь піде війною проти України на початку вересня, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
11 липня, 2022 понедiлок
Над Україною збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан", - виробник безпілотників
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.67
    Купівля 35.67
    Продаж 36.75
  • EUR
    Купівля 35.69
    Продаж 37.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 липня
00:52
Херсон
Жителі окупованих Херсона, Мелітополя та Бердянська масово повідомляють у соцмережах про автоматні постріли
00:17
"Ліон" - "Динамо"
"Динамо" розгромно програло "Ліону" в благодійному матчі
00:13
Ексклюзив
Авіація ЗСУ
ЗСУ з 24 лютого завдали 1700 групових авіаударів по позиціях окупантів, - речник командування Повітряних сил
00:08
На фото Володимир Зеленський
Зеленський: відтепер Україна може долучатися до розробки нових стандартів НАТО і розвиватиме колективну безпеку в Європі
2022, вiвторок
12 липня
23:34
Олексій Данілов
Зеленський ставить військовим завдання звільнити всі території України, а не лише Херсонщину, - Данілов
23:28
COVID
Очільник ВООЗ: "Пандемія COVID-19 далека від завершення"
23:13
Сергій Михалок (Ляпіс-98)
Сергій Міхалок і Ляпис Трубецкой заспівали "Воїнів світла" українською в перекладі Жадана
23:03
Кораблі очікують на загрузку зерном в портах на Дунаю
На завантаження українським зерном поблизу гирла Дунаю чекають більше як 100 кораблів
22:46
Ексклюзив
Донеччина
Ворожу артилерію стає чути менше у прифронтових містах Донеччини, - депутат Дружківської міськради Довбня
22:11
Аналітика
Сергій Згурець
Іранські безпілотники для росіян не матимуть переваг в українському у небі. Колонка Сергія Згурця
22:05
Кількість загиблих від обстрілу Росією Часового Яру зросла до 45 людей
22:03
Уряд Швеції надав допомогу ЗСУ
Уряд Швеції перерахував на підтримку ЗСУ майже 1,7 млрд грн, - Нацбанк
21:42
Гирло Дунаю
В ОК "Південь" розповіли, як забезпечують транзит зерна через гирло Дунаю після звільнення Зміїного
21:40
На фото наслідки обстрілів Миколаєва
Росіяни обстріляли мирних жителів Ізюма, вбивши щонайменше одну людину і поранивши ще близько десяти, - прокуратура
20:53
вибухи
Після Нової Каховки: ЗСУ знищили ще один ворожий склад боєприпасів на Херсонщині
20:29
розвідка
Розвідка: по всій Росії ПВК шукають найманців на війну з Україною, завербованих в'язнів відправляють у найгарячіші точки
20:21
путін путлер
Близько 30% росіян вважають, що війну в України треба "зупинити якнайшвидше", - Медуза
19:58
"Ми разом у трагедії, яка відбувається в Україні": Зеленський зустрівся з міністром оборони Польщі Блащаком
19:30
Вибухи на складі у Новій Каховці
Знищення бази окупантів у Новій Каховці "найбільше з усіх, які ми бачили досі" у цій війні, - британський військовий аналітик
18:51
росія прапор занепад
ЄС планує у жовтні ухвалити законодавство, що дозволить конфіскацію російських активів
18:36
Міністерство фінансів
Мінфін вперше підвищив ставки дохідності за військовими облігаціями
18:23
Німеччина уряд
"Чекаємо хороших новин". Резніков поговорив з очільницею міноборони Німеччини
18:21
Ексклюзив
Окупаційний безпілотник
Іранці зможуть передати примітивніші безпілотники, ніж ті, що є на озброєнні росіян, — військовий експерт Киричевський
18:13
Оновлено
Часів Яр, Донеччина
Обстріл Росією Часового Яру: кількість загиблих збільшилася до 41, врятовані з-під завалів 9 людей
18:09
Українська дизайнерка Віта Кін
Невинно фольклористична і невимушено витончена. Українська дизайнерка створила колекцію для Gucci
18:09
Ексклюзив
фото Катерини Москалюк
Волонтерка - це дуже важливо, так створюється тіло нації, - Іван Семесюк
18:06
Сергій Меняйло отримав контузію на Запоріжжі
Очільник Північної Осетії Меняйло потрапив у засідку на Запоріжжі, отримав контузію і терміново втік додому, - ЗМІ
18:03
Ексклюзив
Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
Німеччині потрібна не турбіна, а газ, але до Росії питань немає, - експерт з енергетики Гончар
18:00
наслідки удару по Харкову 12 липня
Зруйновані будівлі та пожежі на приватних підприємствах: наслідки ранкових ударів по Харкову
17:50
Маріуполь загиблі
Окупанти почали ексгумацію масового поховання в Маріуполі, - Андрющенко
17:47
військові втрати України
Закрита статистика: чи мають право українці знати всю правду про наші військові втрати?
17:46
Оновлено
зерно-війна
Туреччина анонсувала 13 липня чотиристоронню зустріч щодо вивозу українського зерна
17:45
російська література в школі
На сайті Кабміну зареєстровано петицію з вимогою негайно замінити у шкільних програмах твори російських та білоруських письменників
17:43
Уряд підготує законопроєкти про іспит для набуття українського громадянства
Уряд підготує законопроєкти про іспит для набуття українського громадянства
17:27
затримали ексдепутата
У Києві затримали ексдепутата: вимагав $10 тис. за вплив на суддю
17:26
сирія бойовики
У Сирії під час авіаудару США загинув лідер ІДІЛ
17:24
Зрадник України полковник Олексій Аврамченко зробив "крок доброї волі"
17:20
Ліквідований ЗСУ російський полковник Горобець
ЗСУ ліквідували командира російської дивізії полковника Горобця
17:13
суд Гаага
У Гаазі 14 липня відбудеться конференція про відповідальність Росії за військові злочини в Україні
17:09
повернення тіл загиблих
Україна повернула тіла 30-ти загиблих військових
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV