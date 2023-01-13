Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 12 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомляють: "У протистоянні на території України Захід дедалі більше залучається до конфлікту через зброю, фінанси, політичну підтримку режиму В.Зеленського. Як з’ясувалося, це багатомільярдний бізнес для американського ВПК".
Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "В Україні… демонструється нехтування почуттями мільйонів віруючих. Влада навмисно… влаштувала провокації з метою витіснити канонічну церкву з Києво-Печерської лаври". Також Захарова наголосила, що отримала матеріал, де "йдеться про підпали церков, які не підкоряються розкольницькій православній церкві України".
Маніпуляція: Ворожі ЗМІ повідомили, що "піар-акція ОП "Пункти незламності" з тріском зазнала невдачі, [оскільки] частина пунктів банально не працює, а в деяких вирішили підзаробити на українцях і навіть розмістили оголошення, в якому йдеться, що "Пункти Незламності" стали платними".
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