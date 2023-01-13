Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомляють: "У протистоянні на території України Захід дедалі більше залучається до конфлікту через зброю, фінанси, політичну підтримку режиму В.Зеленського. Як з’ясувалося, це багатомільярдний бізнес для американського ВПК".

Фейк: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "В Україні… демонструється нехтування почуттями мільйонів віруючих. Влада навмисно… влаштувала провокації з метою витіснити канонічну церкву з Києво-Печерської лаври". Також Захарова наголосила, що отримала матеріал, де "йдеться про підпали церков, які не підкоряються розкольницькій православній церкві України".

Маніпуляція: Ворожі ЗМІ повідомили, що "піар-акція ОП "Пункти незламності" з тріском зазнала невдачі, [оскільки] частина пунктів банально не працює, а в деяких вирішили підзаробити на українцях і навіть розмістили оголошення, в якому йдеться, що "Пункти Незламності" стали платними".

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