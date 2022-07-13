Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Російські ЗМІ, з посиланням на заступника міністра промисловості і торгівлі РФ О. Бочарова повідомили: "небілений офісний папір російського виробництва має корисні для здоров’я властивості. Виявляється, більш фактурний папір корисний для очей людини".



Дезінформація: В міноборони Росії заявили, що "у м.Дружківка Донецької області у будівлі міської поліклініки військовослужбовці ЗСУ обладнали вогневі позиції та снайперські точки, у підвалі як "живий щит" силоміць утримуються персонал і пацієнти, підходи до установи заміновано, але місцевим жителям про це умисно не повідомили".

Фейк: Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованих територій Херсонської області заявили, що "за допомогою гелікоптера українські військові розпочали підпалювати поля з пшеницею та іншими зерновими на прикордонних територіях регіону".

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