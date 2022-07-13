Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 13 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російські ЗМІ, з посиланням на заступника міністра промисловості і торгівлі РФ О. Бочарова повідомили: "небілений офісний папір російського виробництва має корисні для здоров’я властивості. Виявляється, більш фактурний папір корисний для очей людини".
Дезінформація: В міноборони Росії заявили, що "у м.Дружківка Донецької області у будівлі міської поліклініки військовослужбовці ЗСУ обладнали вогневі позиції та снайперські точки, у підвалі як "живий щит" силоміць утримуються персонал і пацієнти, підходи до установи заміновано, але місцевим жителям про це умисно не повідомили".
Фейк: Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованих територій Херсонської області заявили, що "за допомогою гелікоптера українські військові розпочали підпалювати поля з пшеницею та іншими зерновими на прикордонних територіях регіону".
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