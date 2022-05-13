Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 13 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Постійний представник РФ при ООН В.Небензя заявив, що у Росії "є відомості про те, що американські вчені… здійснювали випробування потенційно небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3. Аналогічні досліди проводились у психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча Харківської області".



Фейк: В міноборони РФ заявили, що "на тлі наростаючої паливної кризи на Харківщині бойовики націоналістичних батальйонів цинічно спекулюють незаконно привласненими талонами на пальне, призначеними для автомобілів швидкої допомоги та інших екстрених служб".



Маніпуляція: Депутат держдуми РФ О.Морозов повідомив: "своєю заявою про Росію Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України". Така теза останнього викликана "різкими висловлюваннями на адресу Росії".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb