Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Президент РФ В. Путін заявив: "ми закликаємо до ліквідації всіх штучних, нелегітимних бар’єрів, які перешкоджають відновленню нормального функціонування глобальних ланцюгів постачання, щоб вирішити нагальні завдання з продовольчої безпеки".



Фейк: В етері одного з російських телеканалів ексдепутат ВРУ В. Олійник заявив, що "В. Кім віддав наказ про обхід квартир мешканців області для виявлення сепаратистів <…> це частина заходів із залякування населення", [оскільки] Україна за останні "8 років перетворилася на концтабір для незгодних".

Дезінформація: В МЗС Росії заявили: "референдуми проведено у повній відповідності до Декларації про принципи міжнародного права, яка гарантує територіальну цілісність тим державам, де "уряди представляють без різниці у расі, віросповіданні або кольорі шкіри весь народ". Цілком очевидно, що київська влада цьому критерію абсолютно не відповідає".

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