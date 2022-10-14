Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 13 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Президент РФ В. Путін заявив: "ми закликаємо до ліквідації всіх штучних, нелегітимних бар’єрів, які перешкоджають відновленню нормального функціонування глобальних ланцюгів постачання, щоб вирішити нагальні завдання з продовольчої безпеки".
Фейк: В етері одного з російських телеканалів ексдепутат ВРУ В. Олійник заявив, що "В. Кім віддав наказ про обхід квартир мешканців області для виявлення сепаратистів <…> це частина заходів із залякування населення", [оскільки] Україна за останні "8 років перетворилася на концтабір для незгодних".
Дезінформація: В МЗС Росії заявили: "референдуми проведено у повній відповідності до Декларації про принципи міжнародного права, яка гарантує територіальну цілісність тим державам, де "уряди представляють без різниці у расі, віросповіданні або кольорі шкіри весь народ". Цілком очевидно, що київська влада цьому критерію абсолютно не відповідає".
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