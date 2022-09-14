Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 14 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські ЗМІ заявили: "ЗСУ, відступаючи, руйнують на лівобережжі України мости, греблі та електростанції… Руйнуючи мости, Україна допомагає ЗС РФ взяти в "котел" угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра".

На підтвердження цього пропагандисти продемонстрували відео підриву мосту-естакади федерального автобану А45 біля міста Зіген в Німеччині.

Маніпуляція: Глава Чечні Р. Кадиров заявив: "заспокою найскептичніших коментаторів. У ході проведення СВО ми ніде і нікуди не відступаємо. Це все вкиди та західні провокації… Є такі поняття, як тактика та стратегія. У наших військ вона тонша".

Фейк: В міноборони РФ показали кадри "знищення баржі з українськими військовими, які намагалися перетнути Дніпро в районі Запорізької АЕС для її силового захоплення", підтверджуючи інформацію відеозаписом обстрілу вертольотами Ка-52 опори старого німецького мосту через Дніпро, що за обрисами схожий на баржу.

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