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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 вересня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 вересня

14 вересня, 2022 середа
22:38
війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 14 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 вересня росіяни запустили три великих обмани. 

Фейк: Російські ЗМІ заявили: "ЗСУ, відступаючи, руйнують на лівобережжі України мости, греблі та електростанції… Руйнуючи мости, Україна допомагає ЗС РФ взяти в "котел" угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра".

На підтвердження цього пропагандисти продемонстрували відео підриву мосту-естакади федерального автобану А45 біля міста Зіген в Німеччині.

Маніпуляція: Глава Чечні Р. Кадиров заявив: "заспокою найскептичніших коментаторів. У ході проведення СВО ми ніде і нікуди не відступаємо. Це все вкиди та західні провокації… Є такі поняття, як тактика та стратегія. У наших військ вона тонша".

Фейк: В міноборони РФ показали кадри "знищення баржі з українськими військовими, які намагалися перетнути Дніпро в районі Запорізької АЕС для її силового захоплення", підтверджуючи інформацію відеозаписом обстрілу вертольотами Ка-52 опори старого німецького мосту через Дніпро, що за обрисами схожий на баржу.

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