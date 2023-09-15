Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Міністр закордонних справ РФ С. Лавров заявив: "Захід руками київського режиму розв'язав війну проти РФ, створивши прямі загрози нашій безпеці, заохочуючи знищення всього російського на тих територіях, які росіяни освоювали, на яких вони століттями жили, будуючи там міста, порти, створюючи школи та храми".

Дезінформація: Колаборант та колишній депутат Верховної Ради України Ілля Кива у своєму TG-каналі написав: "Розмовляєш російською, молишся в російській православній церкві – значить не маєш права жити в Україні Зеленського. Людей звільняють з роботи, саджають до в'язниці, позбавляють життя, і подібні злочини є державною стратегією режиму Зеленського".

Дезінформація: Російський TG-канал "Раньше всех. Ну почти" написав: "в Україні почали роздавати повістки студентам, які отримують другу вищу освіту".