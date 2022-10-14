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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 жовтня

14 жовтня, 2022 п'ятниця
22:12
війна з Росією Фейк, Росія

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 14 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 жовтня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: В МЗС РФ заявили: "У Декларації про принципи міжнародного права йдеться про те, що кожна держава має утримуватися від насильницьких дій, які позбавляють народи … їх права на самовизначення. У ній же зафіксовано обов’язок поважати територіальну цілісність держави, "що підтримує принцип рівноправності народів… і за рахунок цього мають уряди, які представляють… весь народ". Київський режим таким критеріям не відповідає".
 
Маніпуляція: Посол Росії у США А. Антонов заявив, що "у США дедалі більше забувають радянсько-американське братерство 1941-1945 рр., коли діди гинули від рук фашистів, лилася кров за майбутнє без нацизму. Невже заради перемоги над РФ американці стануть в один ряд із фашистами з Азова?". 

Маніпуляція: Віцепрем’єр Росії О. Новак заявив, що "організатори теракту на Північних потоках» фактично обнулили енергобезпеку Європи і призвели її до енергетичної бідності".

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