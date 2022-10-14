Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: В МЗС РФ заявили: "У Декларації про принципи міжнародного права йдеться про те, що кожна держава має утримуватися від насильницьких дій, які позбавляють народи … їх права на самовизначення. У ній же зафіксовано обов’язок поважати територіальну цілісність держави, "що підтримує принцип рівноправності народів… і за рахунок цього мають уряди, які представляють… весь народ". Київський режим таким критеріям не відповідає".



Маніпуляція: Посол Росії у США А. Антонов заявив, що "у США дедалі більше забувають радянсько-американське братерство 1941-1945 рр., коли діди гинули від рук фашистів, лилася кров за майбутнє без нацизму. Невже заради перемоги над РФ американці стануть в один ряд із фашистами з Азова?".

Маніпуляція: Віцепрем’єр Росії О. Новак заявив, що "організатори теракту на Північних потоках» фактично обнулили енергобезпеку Європи і призвели її до енергетичної бідності".

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