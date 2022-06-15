Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 15 червня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "в корпусах медзакладів селищ Нью-Йорк та Добропілля [Донецька обл.] українськими націоналістами обладнано казарми та склади боєприпасів, а на прилеглих територіях розміщені артилерія, РСЗВ міномети. При цьому евакуація цивільного населення навмисне не проводилася".



Дезінформація: Представник збройних формувань ТОТ Луганської області І. Філіпоненко заявив, що "гумкоридор для евакуації цивільних осіб із заводу Азот повністю зірвано українською стороною… так, з території заводу вийшов чоловік, який розповів, що серед цивільних ніхто не знав про евакуацію".

Дезінформація: Колаборант-"керівник" окупованих територій Запорізької області Є.Балицький повідомив: "жителі Запорізької області добровільно почали формувати списки для батальйонів, які у разі потреби захищатимуть звільнені території, а кількість охочих вже перевищила 200 осіб".

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