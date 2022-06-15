Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 15 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "в корпусах медзакладів селищ Нью-Йорк та Добропілля [Донецька обл.] українськими націоналістами обладнано казарми та склади боєприпасів, а на прилеглих територіях розміщені артилерія, РСЗВ міномети. При цьому евакуація цивільного населення навмисне не проводилася".
Дезінформація: Представник збройних формувань ТОТ Луганської області І. Філіпоненко заявив, що "гумкоридор для евакуації цивільних осіб із заводу Азот повністю зірвано українською стороною… так, з території заводу вийшов чоловік, який розповів, що серед цивільних ніхто не знав про евакуацію".
Дезінформація: Колаборант-"керівник" окупованих територій Запорізької області Є.Балицький повідомив: "жителі Запорізької області добровільно почали формувати списки для батальйонів, які у разі потреби захищатимуть звільнені території, а кількість охочих вже перевищила 200 осіб".
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