Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 15 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Попри те, що захисники України не руйнують інфраструктуру, в Міноборони РФ повідомили, що "запобігли спробі націоналістів завдати удару по Каховській ГЕС ракетами "Точка-У". Удар по ГЕС міг призвести до затоплення ряду населених пунктів Херсонської області".
Фейк: Спікер військ РФ повідомив, що "найближчим часом українські військові планують завдати удару комплексом "Точка-У" по скупченню біженців на вокзалі в Лозовій Харківської області, аналогічно ракетному удару в Краматорську". Українська армія не обстрілює цивільне населення!
Фейк: Міноборони РФ стверджує, що "для імітації удару" з окупованих ЗС РФ території пуск ракет "Точка-У" буде завдано з боку н.п. Старомихайлівка Донецької області.
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