Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 15 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Фейк: Попри те, що захисники України не руйнують інфраструктуру, в Міноборони РФ повідомили, що "запобігли спробі націоналістів завдати удару по Каховській ГЕС ракетами "Точка-У". Удар по ГЕС міг призвести до затоплення ряду населених пунктів Херсонської області".



Фейк: Спікер військ РФ повідомив, що "найближчим часом українські військові планують завдати удару комплексом "Точка-У" по скупченню біженців на вокзалі в Лозовій Харківської області, аналогічно ракетному удару в Краматорську". Українська армія не обстрілює цивільне населення!



Фейк: Міноборони РФ стверджує, що "для імітації удару" з окупованих ЗС РФ території пуск ракет "Точка-У" буде завдано з боку н.п. Старомихайлівка Донецької області.





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