Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 15 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "на Луганщині росгвардійцями було виявлено документи, які підтверджують, що з квітня по червень 2022 року багато українських військових самовільно залишили передову лінію оборони під різними приводами, тобто фактично дезертирували".



Дезінформація: Керівники-"колаборанти" тимчасово окупованих територій Луганської області повідомили: "у місті Соледар українські силовики розстрілюють проросійськи налаштованих мирних жителів. Такі ж факти були зафіксовані в Рубіжному і в Сєвєродонецьку".

Фейк: Російські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ повідомили, що "у Вінниці було завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів, де на той момент відбувалась нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєння щодо надання Україні чергової партії літаків, засобів ураження та організації ремонту українського авіапарку".

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