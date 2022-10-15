Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 15 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: російські ЗМІ повідомили, що "на залізничному вокзалі у Краматорську, де у квітні сталася трагедія … київський режим поставив пам’ятник людям, яких сам і вбив, зваливши провину на противника та вдавши, що всі докази його провини – це фейки. Таким чином, це – пам’ятник не загиблим громадянам, а безмежному лицемірству та підлості".
Маніпуляція: президент Білорусі О. Лукашенко заявив, що необхідно зупинити "конфлікт" в Україні та повернутись до переговорів: "В.Зеленському заборонили вести переговори. Хто? Здогадайтеся з трьох разів. Він несамостійний. А сьогодні фейки закидати, звинувачувати один одного – не той шлях. Тисячі людей щодня гинуть, у тому числі й цивільні. Тому давайте зупинимо цей конфлікт".
Фейк: російські ЗМІ заявили, що "на боці Києва стали воювати дедалі менш підготовлені найманці, авантюристи та шукачі пригод, їхній непрофесіоналізм видно російським розвідгрупам".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе