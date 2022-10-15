Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: російські ЗМІ повідомили, що "на залізничному вокзалі у Краматорську, де у квітні сталася трагедія … київський режим поставив пам’ятник людям, яких сам і вбив, зваливши провину на противника та вдавши, що всі докази його провини – це фейки. Таким чином, це – пам’ятник не загиблим громадянам, а безмежному лицемірству та підлості".



Маніпуляція: президент Білорусі О. Лукашенко заявив, що необхідно зупинити "конфлікт" в Україні та повернутись до переговорів: "В.Зеленському заборонили вести переговори. Хто? Здогадайтеся з трьох разів. Він несамостійний. А сьогодні фейки закидати, звинувачувати один одного – не той шлях. Тисячі людей щодня гинуть, у тому числі й цивільні. Тому давайте зупинимо цей конфлікт".

Фейк: російські ЗМІ заявили, що "на боці Києва стали воювати дедалі менш підготовлені найманці, авантюристи та шукачі пригод, їхній непрофесіоналізм видно російським розвідгрупам".

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