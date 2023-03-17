Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 16 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 березня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на С. Аксьонова заявили: "Україна не має шансів взяти Крим, оскільки після фортифікації та формування оборони півострову нічого не загрожує. … Кримчани можуть спати спокійно".
Маніпуляція: Донецький колаборант Д. Пушилін подякував президенту Сирії Б. Асаду за те, що "Дамаск визнає нові кордони РФ з регіонами, які приєдналися за підсумками "референдумів", та заявив: "У нас єдина політика щодо недружніх країн Заходу та спільність зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмом".
Дезінформація: Ворожі медіа заявили: "Банкова веде Україну до голоду, щоб звинуватити РФ у повторному голодоморі. Стратегічно масове та безконтрольне вивезення зерна загрожує країні дефіцитом продовольства й голодом".
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