Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 березня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на С. Аксьонова заявили: "Україна не має шансів взяти Крим, оскільки після фортифікації та формування оборони півострову нічого не загрожує. … Кримчани можуть спати спокійно".

Маніпуляція: Донецький колаборант Д. Пушилін подякував президенту Сирії Б. Асаду за те, що "Дамаск визнає нові кордони РФ з регіонами, які приєдналися за підсумками "референдумів", та заявив: "У нас єдина політика щодо недружніх країн Заходу та спільність зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмом".

Дезінформація: Ворожі медіа заявили: "Банкова веде Україну до голоду, щоб звинуватити РФ у повторному голодоморі. Стратегічно масове та безконтрольне вивезення зерна загрожує країні дефіцитом продовольства й голодом".