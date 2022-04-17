Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 16 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Фейк: Українські захисники продовжують боронити Маріуполь, однак у міноборони РФ вже відрапортували, що "вся міська територія Маріуполя повністю зачищена від бойовиків "Азова", іноземних найманців та ЗСУ".



Маніпуляція: Після заяви Зеленського щодо захисників Маріуполя, міноборони РФ повідомило, що "неодноразово пропонувало Києву вивести військових з Маріуполя у будь-якому напрямку, щоби врятувати місто та людей, при цьому націоналістам гарантувалося життя, однак Київ відповів на ці пропозиції відмовою".



Дезінформація: В Херсоні окупанти намагаються переконати жителів, що війна РФ проти України ведеться на благо людей. Для цього вони поширюють листівки з гаслом "постигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима".





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