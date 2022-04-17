Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 16 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Українські захисники продовжують боронити Маріуполь, однак у міноборони РФ вже відрапортували, що "вся міська територія Маріуполя повністю зачищена від бойовиків "Азова", іноземних найманців та ЗСУ".
Маніпуляція: Після заяви Зеленського щодо захисників Маріуполя, міноборони РФ повідомило, що "неодноразово пропонувало Києву вивести військових з Маріуполя у будь-якому напрямку, щоби врятувати місто та людей, при цьому націоналістам гарантувалося життя, однак Київ відповів на ці пропозиції відмовою".
Дезінформація: В Херсоні окупанти намагаються переконати жителів, що війна РФ проти України ведеться на благо людей. Для цього вони поширюють листівки з гаслом "постигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима".
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