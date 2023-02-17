Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Президент Білорусі О. Лукашенко заявив, що "Україна сама спровокувала «спеціальну воєнну операцію», яку проводить РФ на її території".

Маніпуляція: Російські ЗМІ із посиланням на російське МЗС заявили: "компоненти цивільної інфраструктури в космосі, що надаються Україні у військових цілях, можуть стати законною мішенню для удару у відповідь".

Дезінформація: Колишній прем’єр-міністр України М. Азаров заявив: "зернова угода використовувалася як серйозний канал для відмивання грошей та отримання незаконного заробітку – понад мільйон тонн зерна пройшло через різні сумнівні структури".