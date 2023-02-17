Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 16 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Президент Білорусі О. Лукашенко заявив, що "Україна сама спровокувала «спеціальну воєнну операцію», яку проводить РФ на її території".
Маніпуляція: Російські ЗМІ із посиланням на російське МЗС заявили: "компоненти цивільної інфраструктури в космосі, що надаються Україні у військових цілях, можуть стати законною мішенню для удару у відповідь".
Дезінформація: Колишній прем’єр-міністр України М. Азаров заявив: "зернова угода використовувалася як серйозний канал для відмивання грошей та отримання незаконного заробітку – понад мільйон тонн зерна пройшло через різні сумнівні структури".
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