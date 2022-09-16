Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 16 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Президент РФ В. Путін заявив: "я знаю вашу позицію [Індії] щодо конфлікту в Україні... Ми [Росія] зробимо все, щоб це припинилося якомога швидше. На жаль, протилежна сторона, керівництво України, заявило про відмову від переговорів. Заявило про те, що хоче досягнути власних цілей військовим шляхом, як вони кажуть, "на полі бою".

Дезінформація: Постпред РФ при міжнародних організаціях М. Ульянов заявив: "західні держави знають, що обстріл здійснює українська сторона… але якщо Захід стурбований небезпекою ядерної катастрофи, він має прямо закликати Київ припинити безрозсудні дії".

Маніпуляція: Президент РФ В. Путін заявив: "Газпром" і Росія, як виконували, так і виконуватимуть усі свої зобов’язання з постачання газу в рамках контрактів, без збоїв... Європу попереджали, що будуть тяжкі наслідки, але ні, вона змусила "Газпром" працювати по ринку".

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