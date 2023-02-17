Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 17 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 17 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ із посиланням на полковника армії США у відставці Д. Макгрегора повідомили, що "країни у всьому світі прагнуть співпраці з РФ, забезпечуючи процвітання російської економіки".
Маніпуляція: В посольстві РФ у США заявили: "Посольство РФ розцінює нацьковування ЗСУ на Крим з боку Держдепу як неприкритий прояв войовничого настрою щодо Росії… А висловлювання Держдепу про підтримку ЗСУ у здійсненні ударів по півострову є підтвердженням безпосереднього залучення США до конфлікту".
Дезінформація: Колишній радник ЦРУ Дж. Рікардс заявив: "Сумнівів у воєнній перемозі РФ в Україні бути не може, але Вашингтон винищуватиме українців до кінця. Постачання зброї Києву ніяк не змінить ситуацію, а Байден, який зневірився, в результаті введе війська на Захід України".
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