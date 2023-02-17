Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ із посиланням на полковника армії США у відставці Д. Макгрегора повідомили, що "країни у всьому світі прагнуть співпраці з РФ, забезпечуючи процвітання російської економіки".

Маніпуляція: В посольстві РФ у США заявили: "Посольство РФ розцінює нацьковування ЗСУ на Крим з боку Держдепу як неприкритий прояв войовничого настрою щодо Росії… А висловлювання Держдепу про підтримку ЗСУ у здійсненні ударів по півострову є підтвердженням безпосереднього залучення США до конфлікту".

Дезінформація: Колишній радник ЦРУ Дж. Рікардс заявив: "Сумнівів у воєнній перемозі РФ в Україні бути не може, але Вашингтон винищуватиме українців до кінця. Постачання зброї Києву ніяк не змінить ситуацію, а Байден, який зневірився, в результаті введе війська на Захід України".