Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 17 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Пропагандисти РФ продовжують дискредитувати захисників України, поширюючи відомості про те, що начебто "ЗСУ обстрілюють позиції зс РФ з житлових кварталів, провокуючи їх на вогонь у відповідь, щоб у подальшому покласти відповідальність за жертви серед мирного населення на російську армію".



Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ повідомляють: "ракетний удар по заводу "Кнауф" у Соледарі завдали ЗСУ", однак, згідно з повідомленнями очільників Соледара, обстріл здійснювався з позицій російських військ ракетою "Точка-У".



Фейк: В Міноборони РФ заявили, що "неонацисти полку "Азов" обладнали казарми в дитячому садку у н.п. Борова, а на території міста розмістили важку військову техніку, артилерію та РСЗВ. При цьому у підвальних приміщеннях силоміць утримується цивільне населення, в тому числі й діти".

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