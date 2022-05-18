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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 травня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 травня

18 травня, 2022 середа
00:16
війна з Росією Russia Today

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 17 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 травня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Пропагандисти РФ продовжують дискредитувати захисників України, поширюючи відомості про те, що начебто "ЗСУ обстрілюють позиції зс РФ з житлових кварталів, провокуючи їх на вогонь у відповідь, щоб у подальшому покласти відповідальність за жертви серед мирного населення на російську армію".

Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ повідомляють: "ракетний удар по заводу "Кнауф" у Соледарі завдали ЗСУ", однак, згідно з повідомленнями очільників Соледара, обстріл здійснювався з позицій російських військ ракетою "Точка-У".

Фейк: В Міноборони РФ заявили, що "неонацисти полку "Азов" обладнали казарми в дитячому садку у н.п. Борова, а на території міста розмістили важку військову техніку, артилерію та РСЗВ. При цьому у підвальних приміщеннях силоміць утримується цивільне населення, в тому числі й діти".

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Росія
РНБО
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центр протидії дезінформації
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