Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 18 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Пропагандисти РФ, посилаючись на заяву російського віце-прем’єра М.Хунсулліна, повідомили, що "Запорізька АЕС працюватиме на Росію, але за оплату готова постачати електроенергію Україні", однак така заява не відповідає дійсності, оскільки Запорізька АЕС не інтегрована з енергомережами Росії.



Дезінформація: Попри численні зафіксовані факти викрадення та вивезення окупантами за межі України продовольства та культурних цінностей, М.Захарова заявила: "РФ фіксує спроби Заходу вивезти з України все, що становить хоч якусь цінність".

Фейк: Заступник секретаря радбезу РФ Р.Нургалієв заявив, що "Київ продовжує репресії щодо всіх незгодних із його режимом на підконтрольних територіях, а людей просто вбивають".

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