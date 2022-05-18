Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Пропагандисти РФ, посилаючись на заяву російського віце-прем’єра М.Хунсулліна, повідомили, що "Запорізька АЕС працюватиме на Росію, але за оплату готова постачати електроенергію Україні", однак така заява не відповідає дійсності, оскільки Запорізька АЕС не інтегрована з енергомережами Росії.
Дезінформація: Попри численні зафіксовані факти викрадення та вивезення окупантами за межі України продовольства та культурних цінностей, М.Захарова заявила: "РФ фіксує спроби Заходу вивезти з України все, що становить хоч якусь цінність".
Фейк: Заступник секретаря радбезу РФ Р.Нургалієв заявив, що "Київ продовжує репресії щодо всіх незгодних із його режимом на підконтрольних територіях, а людей просто вбивають".
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