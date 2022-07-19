Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 19 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Депутат російської держдуми Л. Слуцький, який водночас є членом переговорної групи від РФ, заявив: "поки що офіційний Київ не показує готовності до відновлення переговорів, але якщо нам судилося знову увійти в переговорний процес, тоді умови з нашого боку будуть якісно жорсткішими".



Дезінформація: В міноборони Росії заявили, що "Україна примусову мобілізує мешканців цілого ряду населених пунктів Донеччини, зокрема Артемівська, Соледара та довколишніх міст, щоб поповнити значні втрати в живій силі".

Маніпуляція: Один з "керівників" тимчасово окупованих територій Херсонщини заявив: "точковий удар, якого було завдано по шлюзу Каховської ГЕС, вказує на те, що керівництво України прагне знищити всю ту інфраструктуру, яку воно не сподівається повернути назад".

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