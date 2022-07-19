Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 19 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Депутат російської держдуми Л. Слуцький, який водночас є членом переговорної групи від РФ, заявив: "поки що офіційний Київ не показує готовності до відновлення переговорів, але якщо нам судилося знову увійти в переговорний процес, тоді умови з нашого боку будуть якісно жорсткішими".
Дезінформація: В міноборони Росії заявили, що "Україна примусову мобілізує мешканців цілого ряду населених пунктів Донеччини, зокрема Артемівська, Соледара та довколишніх міст, щоб поповнити значні втрати в живій силі".
Маніпуляція: Один з "керівників" тимчасово окупованих територій Херсонщини заявив: "точковий удар, якого було завдано по шлюзу Каховської ГЕС, вказує на те, що керівництво України прагне знищити всю ту інфраструктуру, яку воно не сподівається повернути назад".
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