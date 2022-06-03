Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 2 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "у Зеленодольську бойовики націоналістичних формувань силоміць утримують мирних жителів, а всі спроби виїхати з міста припиняються фізичним насиллям. Вирватися з заблокованого націоналістами населеного пункту майже неможливо".
Маніпуляція: Прес-секретар президента РФ Д.Пєсков заявив: "продовження постачання зброї Києву завдасть більше страждань самій Україні, яка є інструментом країн-постачальників", оскільки "мети російської операції буде досягнуто. Тож використання іноземної зброї лише погіршить ситуацію для України".
Маніпуляція: Заступник глави міноборони РФ О.Фомін повідомив заступнику генсека ООН Мартіну Гріффітсу про гуманітарну ситуацію в Україні та заявив, що "продовольча криза пов’язана з санкціями США та Заходу щодо Росії".
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