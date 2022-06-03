Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 2 червня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "у Зеленодольську бойовики націоналістичних формувань силоміць утримують мирних жителів, а всі спроби виїхати з міста припиняються фізичним насиллям. Вирватися з заблокованого націоналістами населеного пункту майже неможливо".

Маніпуляція: Прес-секретар президента РФ Д.Пєсков заявив: "продовження постачання зброї Києву завдасть більше страждань самій Україні, яка є інструментом країн-постачальників", оскільки "мети російської операції буде досягнуто. Тож використання іноземної зброї лише погіршить ситуацію для України".



Маніпуляція: Заступник глави міноборони РФ О.Фомін повідомив заступнику генсека ООН Мартіну Гріффітсу про гуманітарну ситуацію в Україні та заявив, що "продовольча криза пов’язана з санкціями США та Заходу щодо Росії".

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