Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 20 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив: "Захід посів провідні позиції у світі внаслідок пограбування інших народів і зараз не може запропонувати свою модель майбутнього, [тому] у світовій історії настає нова епоха, коли високу динаміку зростання можуть показати лише справді суверенні держави".
Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "озброюючи Україну, США та Великобританія хочуть зіштовхнути Росію з Європою, в той час як Україні не дозволять вести переговори з РФ, її утримують від будь-яких конструктивних кроків".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "у міській лікарні м.Костянтинівка націоналісти обладнали опорні пункти, на прилеглій території розміщено артилерію, у приміщеннях медзакладу неонацисти під приводом забезпечення безпеки утримують персонал та пацієнтів, використовуючи їх як "живий щит".
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