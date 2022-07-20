Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 20 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив: "Захід посів провідні позиції у світі внаслідок пограбування інших народів і зараз не може запропонувати свою модель майбутнього, [тому] у світовій історії настає нова епоха, коли високу динаміку зростання можуть показати лише справді суверенні держави".



Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "озброюючи Україну, США та Великобританія хочуть зіштовхнути Росію з Європою, в той час як Україні не дозволять вести переговори з РФ, її утримують від будь-яких конструктивних кроків".

Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "у міській лікарні м.Костянтинівка націоналісти обладнали опорні пункти, на прилеглій території розміщено артилерію, у приміщеннях медзакладу неонацисти під приводом забезпечення безпеки утримують персонал та пацієнтів, використовуючи їх як "живий щит".

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