Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 20 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Т.зв. глава ТОТ Донецької області Д. Пушилін заявив: "Я думаю, що тут референдум дуже довгоочікуваний і, можливо, це рятівне політичне рішення, яке дозволить убезпечити життя наших цивільних осіб".
Фейк: Російські ЗМІ повідомили: "російські солдати виявили танк противника, екіпаж якого сигналізував про здачу в полон – підняв ствол і почав обертати вежу. Зважаючи на заварені на танку люки, всередині виявився повністю замурований екіпаж… так керівництво ЗСУ кинуло військових на загибель".
Маніпуляція: Російська соціологічна компанія ІНСОМАР оприлюднила результати "телефонного опитування" мешканців ТОТ Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей щодо питання територіальної приналежності регіонів: "більшість респондентів (80-91%) бажають бачити свій регіон у складі Росії".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.42
Купівля 40.42Продаж 41.33
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе