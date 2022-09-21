Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 20 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Т.зв. глава ТОТ Донецької області Д. Пушилін заявив: "Я думаю, що тут референдум дуже довгоочікуваний і, можливо, це рятівне політичне рішення, яке дозволить убезпечити життя наших цивільних осіб".

Фейк: Російські ЗМІ повідомили: "російські солдати виявили танк противника, екіпаж якого сигналізував про здачу в полон – підняв ствол і почав обертати вежу. Зважаючи на заварені на танку люки, всередині виявився повністю замурований екіпаж… так керівництво ЗСУ кинуло військових на загибель".

Маніпуляція: Російська соціологічна компанія ІНСОМАР оприлюднила результати "телефонного опитування" мешканців ТОТ Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей щодо питання територіальної приналежності регіонів: "більшість респондентів (80-91%) бажають бачити свій регіон у складі Росії".

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