Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Президент РФ В. Путін заявив, що "Росія не воює з народом України, народ України став заручником київського режиму".

Дезінформація: Херсонський колаборант В. Сальдо заявив, що "українські військові проводять примусову евакуацію (цивільного населення з Херсона – ред.). Проводять її насамперед проти лікарів, намагаються вигнати на Захід України. … Намагаються мобілізувати хлопців, які не хочуть воювати".

Дезінформація: У російському МЗС повідомили: "Політика США спрямована на підрив національної безпеки РФ, що суперечить принципам договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). … Спроби США "промацати" ряд російських об’єктів, що підпадають під ДСНО, через сприяння атакам на них Києва – кричущі й ризиковані".