Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 21 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Президент РФ В. Путін заявив, що "Росія не воює з народом України, народ України став заручником київського режиму".
Дезінформація: Херсонський колаборант В. Сальдо заявив, що "українські військові проводять примусову евакуацію (цивільного населення з Херсона – ред.). Проводять її насамперед проти лікарів, намагаються вигнати на Захід України. … Намагаються мобілізувати хлопців, які не хочуть воювати".
Дезінформація: У російському МЗС повідомили: "Політика США спрямована на підрив національної безпеки РФ, що суперечить принципам договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). … Спроби США "промацати" ряд російських об’єктів, що підпадають під ДСНО, через сприяння атакам на них Києва – кричущі й ризиковані".
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