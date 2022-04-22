Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 22 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Пресслужба Кремля повідомила, що під час телефонної розмови з головою Європарламенту Ш.Мішелем "Путін розповів про заходи, що постійно вживаються щодо захисту цивільного населення Донбасу, а також про щоденне відкриття гуманітарних коридорів".



Дезінформація: Попри подальше ведення оборони в Маріуполі, міноборони Росії заявило, що "ситуація в Маріуполі нормалізувалася, мешканці міста можуть вільно пересуватися вулицями, не ховаючись від обстрілів українських нацистів".



Маніпуляція: Згідно з повідомленням міноборони РФ, "російська армія під час другого етапу спецоперації має встановити повний контроль над Донбасом та Півдні України, щоб забезпечити сухопутний коридор до Криму".







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