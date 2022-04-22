Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 22 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Пресслужба Кремля повідомила, що під час телефонної розмови з головою Європарламенту Ш.Мішелем "Путін розповів про заходи, що постійно вживаються щодо захисту цивільного населення Донбасу, а також про щоденне відкриття гуманітарних коридорів".
Дезінформація: Попри подальше ведення оборони в Маріуполі, міноборони Росії заявило, що "ситуація в Маріуполі нормалізувалася, мешканці міста можуть вільно пересуватися вулицями, не ховаючись від обстрілів українських нацистів".
Маніпуляція: Згідно з повідомленням міноборони РФ, "російська армія під час другого етапу спецоперації має встановити повний контроль над Донбасом та Півдні України, щоб забезпечити сухопутний коридор до Криму".
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